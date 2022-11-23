Грузовики из Китая вторую неделю подряд лидируют на российском рынке

За период с 14 по 20 ноября (46-я неделя) 2022 года в России было куплено 869 новых грузовых автомобилей китайских брендов, что составляет 47% от общего объема. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Таким образом, грузовики из КНР уже вторую неделю подряд лидируют на российском рынке, установив при этом очередной рекорд.

«Китайцы» снова опередили отечественные марки, новые грузовые автомобили которых за неделю разошлись тиражом в 781 экземпляр, что соответствует доле в 42,2%. В результате почти 90% рынка суммарно пришлось на китайские и российские бренды.

Но несмотря на рекордную долю «китайцев», лидерство в марочном рейтинге по итогам 46-й недели сохранил отечественный KAMAZ с показателем 611 единиц. За ним расположились сразу три производителя из Поднебесной – Shacman/Shaanxi (324 шт.), SITRAK (199 шт.) и FAW (153 шт.). Замкнул же ТОП-5 белорусский MAZ (97 шт.).

А вот в модельном рейтинге первенствует китайский грузовик SITRAK C7H, результат которого на прошлой неделе составил 199 экземпляров. Далее следуют представители Камского автозавода – KAMAZ 43118 и KAMAZ 65115 (180 и 152 шт. соответственно). Кроме них, в пятерку лидеров, с одинаковыми объемами, вошли и два «китайца» – FAW CA3310 и Shacman/Shaanxi SX3258 (по 126 шт.).

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: SITRAK