Внедорожник Toyota Sequoia доступен для заказа в России

Некоторые официальные дилеры Toyota принимают заказы на внедорожники Toyota Sequoia, поставленные по схеме параллельного импорта. Как пишет портал Autonews.ru, за модель просят от 10 млн до 13 млн рублей: это намного дороже, чем в США, где топовая версия в пересчете на рубли стоит менее 5 миллионов, но меньше, чем многие российские продавцы хотят за Land Cruiser 300. Примечательно, что эта модель представлена сейчас и в Казахстане, откуда в Россию теперь ввозят немало автомобилей. Там за пассажирский внедорожник просят около 58 тыс. долларов, что в переводе на рубли составляет около 3,5 млн.

В основе Toyota Sequoia лежит модульная архитектура TNGA-F, на базе которой уже создали внедорожники Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX и пикап Toyota Tundra нового поколения. Габариты Sequoia составляют 5286х2022х1885 мм, размер колесной базы – 3099 мм. Внедорожник доступен только в гибридной версии с силовой установкой мощностью 437 л.с., работающей совместно с АКПП. Полный привод реализован по схеме part-time.