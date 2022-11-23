Внедорожник Toyota Sequoia доступен для заказа в России | АВТОСТАТ

Внедорожник Toyota Sequoia доступен для заказа в России

0

Внедорожник Toyota Sequoia доступен для заказа в России

Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году
Все оперативные данные

Некоторые официальные дилеры Toyota принимают заказы на внедорожники Toyota Sequoia, поставленные по схеме параллельного импорта. Как пишет портал Autonews.ru, за модель просят от 10 млн до 13 млн рублей: это намного дороже, чем в США, где топовая версия в пересчете на рубли стоит менее 5 миллионов, но меньше, чем многие российские продавцы хотят за Land Cruiser 300. Примечательно, что эта модель представлена сейчас и в Казахстане, откуда в Россию теперь ввозят немало автомобилей. Там за пассажирский внедорожник просят около 58 тыс. долларов, что в переводе на рубли составляет около 3,5 млн.

В основе Toyota Sequoia лежит модульная архитектура TNGA-F, на базе которой уже создали внедорожники Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX и пикап Toyota Tundra нового поколения. Габариты Sequoia составляют 5286х2022х1885 мм, размер колесной базы – 3099 мм. Внедорожник доступен только в гибридной версии с силовой установкой мощностью 437 л.с., работающей совместно с АКПП. Полный привод реализован по схеме part-time.

Внедорожник Toyota Sequoia доступен для заказа в России

В салоне внедорожника установлена 12,3-дюймовая настраиваемая виртуальная приборная панель и большой сенсорный дисплей медиасистемы диагональю 14 дюймов. Информационно-развлекательный комплекс с навигацией на основе данных облачного сервиса поддерживает голосовое управление.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Toyota

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкивнедорожникиимпортsuvкроссоверыпараллельный импортtoyota

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно