В России начались продажи иранских седанов Iran Khodro Tara

Частные автодилеры начали продажи седанов Iran Khodro Tara, поставленных по схеме параллельного импорта. Ранее сообщалось, что иранская марка официально выйдет на российский рынок в первом квартале 2023 года.

Как пишет «Газета.Ru», седан Iran Khodro Tara оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. и автоматической коробкой передач, привод – передний. Автомобиль предлагается частными дилерами в базовой комплектации по цене 1 млн 770 тыс. рублей. В оснащение модели входят водительская и пассажирская подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер, задний парктроник, медиасистема, легкосплавные диски.

Иранский седан Iran Khodro Tara представляет собой перелицованную версию модели Peugeot 301. Длина модели составляет 4519 мм, ширина – 1953 мм, высота – 1466 мм. Объем багажника – 640 л.

По мнению генерального директора маркетплейса Fresh Auto Дениса Мигаля, благодаря оптимальной стоимости автомобили бренда Iran Khodro могут заменить не только европейские модели, которые уже не поставляются на российский рынок (Skoda Rapid, Volkswagen Polo), но и потеснить востребованные корейские автомобили массового сегмента (Hyundai Solaris и Kia Rio).

Как говорит генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, перспективы иранских автомобилей пока не очевидны – нужно осуществлять импорт и тестировать на них спрос. Но при этом они станут очевидным конкурентом для отечественного АВТОВАЗа как по цене, так и по характеристикам.

Какие автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Iran Khodro