Полноприводный EXEED LX сертифицирован в России

Марка EXEED сертифицировала в России новую полноприводную версию компактного кроссовера EXEED LX. Новая модификация с полным приводом, 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым «роботом», по неофициальным данным, должна появиться у российских дилеров до конца года или в начале 2023-го. Между тем, официально российский офис EXEED расширение гаммы пока не анонсировал.

Как пишет портал Motor.ru, EXEED LX, на сегодняшний день представленный в России только в переднеприводной модификации, доступен в трех комплектациях – Luxe, Prestige и Prestige Plus – по цене от 2 млн 999 тыс. 900 рублей до 3 млн 399 тыс. 900 рублей. Полноприводный вариант будет дороже, и, с большой долей вероятности, рекомендованная стоимость новинки приблизится к 4 млн рублей.

Напомним, в настоящее время EXEED LX доступен на российском рынке с безальтернативным бензиновым турбодвигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и бесступенчатым вариатором CVT с 9 квазипередачами в режиме «М». Расход топлива в смешанном режиме не превышает 8 литров на 100 км, в городском – 10,2 литра, в загородном – 6,8 литра. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED LX 10,5 секунды.

Компактный кроссовер EXEED LX построен на модульной платформе T1X. Длина автомобиля равняется 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690 мм. Колесная база – 2650 мм. Клиренс EXEED LX составляет 185 мм, угол въезда – 18,8 градуса, угол съезда – 21,6 градуса. Автомобиль также обладает высокоэффективной подвеской – спереди типа McPherson и сзади многорычажная независимая.

Сколько уже автомобилей EXEED в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: «АвтоСпецЦентр»

