Эксперты рассказали о ситуации на рынке электромобилей в РФ

Форум «IT-Революция в автобизнесе – 2022», организованный агентством «АВТОСТАТ» сегодня начал свою работу. Директор агентства Сергей Целиков и исполнительный директор Сергей Удалов рассказали, как сегодня обстоят дела на рынке электромобилей в России.

Несмотря на то, что весь российский авторынок показывает падение в 60%, в сегменте электрокаров наблюдается существенный рост. За 10 месяцев 2022 года его объем составил 2,1 тыс. новых «электричек». Это на 34% больше аналогичного периода прошлого года. Электромобили с пробегом также показывают рост (+1% до 7,5 тыс. шт.). Причем активный рыночный рост был в начале года – в связи с отменой ввозных пошлин на электрокары (с 01.01.2022) в конце прошлого года их было ввезено со значительным запасом.

Что касается региональной структуры рынка, то чаще их покупают там, где налажена инфраструктура. Так, свыше половины (56%) новых электрокаров приобретается в Центральном ФО. А вот меньше всего их покупают на Дальнем Востоке (1%). По электромобилям с пробегом эти показатели составляют 29% и 14% соответственно.

Если посмотреть на соотношение рынка гибридов и чистых «электричек», то в первые три месяца 2022 года, предпочтение отдавалось в пользу гибридов. По словам Сергея Удалова, это европейский формат рынка. Когда импорт был приостановлен, то соотношение немного поменялось. И это уже китайский формат рынка. Потому что электромобили стали больше ввозить из КНР, чем из Европы. Сергей Удалов считает, что будущее – за «электричками». Он также отметил, что в октябре было ввезено около 500 электромобилей, при этом модельный ряд стал гораздо более разнообразным.

По данным на 1 июля 2022 года, в России насчитывалось 23,3 тыс. электромобилей и гибридов. Он показывает высокие темпы роста. Более половины парка (52,9%) принадлежит бренду Nissan. На втором месте Tesla с показателем в 10,4%, на третьем месте – Mitsubishi (9,8%).

Форум «IT-Революция в автобизнесе – 2022» продолжает свою работу. К онлайн-трансляции можно присоединиться по ссылке. Впереди конкурс IT-решений, выставка электромобилей и доклады участников.

Фото: АВТОСТАТ