Доля «китайцев» на авторынке РФ установила новый рекорд

С 14 по 20 ноября 2022 года в России было куплено 3598 новых легковых автомобилей из КНР, что составляет 31,2% от общего объема. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, доля «китайцев» на российском рынке установила новый рекорд.

Среди китайских марок больше всего за третью неделю ноября жители РФ приобретали автомобили Chery – 1333 единицы. Далее в рейтинге предпочтений идут Haval (922 шт.) и Geely (713 шт.). При этом выше них в общем зачете оказывается только отечественная LADA (4756 шт.), а замыкает ТОП-5 марочного рейтинга корейская Kia (694 шт.).

Из китайских моделей лучшей стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который на прошлой неделе был куплен в количестве 828 экземпляров. По этому показателю он уступает лишь отечественной LADA Granta (2877 шт.). За Chery Tiggo 7 PRO располагаются сразу две модели LADA – внедорожники Niva Travel и Niva Legend (779 и 602 шт. соответственно). В пятерку лидеров попал и китайский кроссовер Haval Jolion (380 шт.).