«IT-Революция в автобизнесе – 2022»: кейсы, конкурс, электромобили

Сегодня, 22 ноября, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «IT-Революция в автобизнесе – 2022» (подробности и регистрация – здесь). Помимо докладов спикеров на самые актуальные темы и традиционного конкурса IT-решений, в этот раз мы организуем еще и выставку современных электромобилей.

Собственно, электромобильность и будет одной из главных тем предстоящего форума. Несколько блоков его программы будет уделено именно этой теме, а значит, вы сможете узнать все самое интересное об электрокарах – их производстве, продажах, инфраструктуре, технологиях.

Кроме этого, в рамках форума будут представлены IT-кейсы для автобизнеса и пройдет конкурс IT-решений, участники которого попробуют заинтересовать профессиональное сообщество своими яркими идеями и защитить их перед опытным жюри. Напомним, что за 5 лет на конкурс поступило около сотни IT-решений, часть которых успешно воплощена в жизнь не только дилерскими и сервисными центрами, но и кредитными, лизинговыми, страховыми компаниями.

В этом году организаторы «IT-Революции» расширили блок, связанный с новациями, и дополнили программу выставкой современных электрокаров, которые продаются в России или только готовятся выйти на наш рынок. Вы сможете посмотреть и потрогать их, узнать о них больше, сравнить между собой (это делать всегда легче, имея реальные примеры перед глазами), поспорить о достоинствах и недостатках, задать вопросы специалистам.