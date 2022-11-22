«Автотор» в 2023 году планирует выпустить 50 – 70 тысяч автомобилей новых брендов

Калининградский завод «Автотор» в 2023 году планирует выпустить минимум 50 тысяч автомобилей новых брендов, а по оптимистичному сценарию – 70 тысяч и более. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.

По его словам, «Автотор» уже нашел новых партнеров по сборке, пока речь идет о трех новых брендах, но в перспективе их количество может быть увеличено. О каких именно партнерах речь, Валерий Горбунов не сказал, но подтвердил, что сотрудничество будет в том числе с азиатскими компаниями. Запуск производства запланирован на конец 2022 года, каких именно моделей – топ-менеджер также не уточнил.

Как писала ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, китайский государственный автоконцерн BAIC и калининградский «Автотор» договариваются о сборке автомобилей и в ближайшее время могут подписать соглашение о сотрудничестве. Наиболее вероятная модель для локализации в России – среднеразмерный седан BAIC D50/U5, оснащенный бензиновым мотором в 1,5 л с турбонаддувом мощностью 150 л.с., либо электродвигателем. Впрочем, BAIC не единственный автопроизводитель из Китая, с которым «Автотор» ведет переговоры – среди потенциальных партнеров предприятия называются также подразделения Chery.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале октября калининградский завод «Автотор» начал работы по переналадке конвейера и подготовке к запуску производства автомобилей новых брендов. Выпуск нескольких таких моделей предприятие планирует запустить до конца 2022 года. В следующем году «Автотор» также планирует начать выпуск электромобилей и двигателей для них. На новой производственной площадке завершается строительство 8 заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро).

Напомним, в конце сентября «Автотор» завершил производство автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих. Ранее на предприятии в Калининграде выпускались также автомобили BMW, однако их выпуск был приостановлен еще в начале марта в связи с геополитической обстановкой и разрывом логистических цепочек. По словам основателя «Автотора» Владимира Щербакова, при изменении ситуации компания готова возобновить контрактную сборку с этими партнерами.

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Фото: «Автотор»