Пикап Toyota Tundra доступен для заказа в России

Официальные дилеры Toyota начали принимать заказы на пикап Toyota Tundra, который ранее в нашей стране официально не был представлен, а теперь завозится по схеме параллельного импорта. Стоимость новинки, в зависимости от модификации, варьируется от 7,5 млн до 14 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

В России Tundra появится в комплектации с бензиновым битурбированным двигателем V6 объемом 3,4 л, работающим вместе с 10-ступенчатой АКП. Также будет доступна гибридная версия пикапа, где совместная мощность 3,4-литрового двигателя и электромотора составляет 437 л.с.

Пикап Toyota Tundra нового поколения построен на рамной платформе F1 и получил пружинную заднюю подвеску, хотя в предыдущем поколении она была рессорная. Покупатели смогут выбрать между полуторным и двойным типом кабины.

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Фото: Toyota