Honda представила новое поколение седана Accord | АВТОСТАТ

Honda представила новое поколение седана Accord

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Honda представила новое поколение седана Accord

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Компания Honda представила новое поколение седана Accord, который выйдет на рынок до конца 2022 года. Производство новинки будет налажено в США, а позднее новый Honda Accord представят в версиях для других рынков.

Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль, построенный на модернизированной платформе предшественника, получил новый дизайн кузова в стиле современных моделей марки. Интерьер унифицирован по дизайну с последним поколением Honda Civic, включая 10,2-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с онлайн-сервисами Google, акустику Bose и фирменный комплекс систем активной помощи водителю Honda Sensing.

Линейка агрегатов нового Honda Accord включает в себя 195-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с вариатором, а также 207-сильную гибридную силовую установку на базе 2-литрового атмосферного бензинового мотора и двух электродвигателей.

Honda представила новое поколение седана Accord

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Фото: Honda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиhondahonda accord

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