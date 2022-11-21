Новый седан Kia K8 появился в продаже в России | АВТОСТАТ

Новый седан Kia K8 появился в продаже в России

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Новый седан Kia K8 появился в продаже в России

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год (ежемесячный мониторинг)
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У российских дилеров появился новый седан Kia K8, который ранее в нашей стране официально не был представлен, а теперь завозится по схеме параллельного импорта. Модель предлагается в единственной комплектации по цене от 4,99 млн рублей, пишет портал Autonews.ru.

Автомобиль оснащается 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 300 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом». Отметку в 100 км/ч Kia K8 преодолевает за 6,9 с.

В основной пакет опций входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система камер кругового обзора, встроенный видеорегистратор, система очистки воздуха, функция дистанционного управления автомобилем с ключа, подогрев всех сидений, а также встроенная мультимедийная система с интерактивной панелью 12 дюймов.

Напомним, седан Kia K8 впервые был представлен в марте 2021 года. Габариты модели составляют 5015×1875×1455 мм, размер колесной базы – 2895 мм.

Быстро узнать стоимость его «одноклассников» на российском рынке можно на сайте «Цена Авто». 

Фото: Kia

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортпараллельный импортkia

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