Иранские автомобили Iran Khodro и Saipa Shahin ожидаются в России в 2023 году

Иранские автопроизводители готовятся выйти на российский рынок. Так, например, ожидается, что до нашей страны доберутся Iran Khodro и Saipa Shahin. Старт продаж некоторых моделей в России запланирован на весну 2023 года, пишет «Российская газета».

«Если быть честным, то это в общем устаревшие автомобили, качество которых оставляет желать лучшего. Но совсем дешевыми они быть не могут. А сколько конкретно они могут стоить – зависит от модели. В любом случае, самая дешевая иранская машина не будет дешевле LADA Granta (от 678,3 тыс. рублей – Прим.ред). Своего покупателя такие автомобили найдут, так как на рынке сейчас дефицит доступных машин», – отметил обозреватель автомобильного сайт «Дром» Сергей Цыганов.

В свою очередь, шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто отмечает, что если попытаться ввозить в нашу страну иранские автомобили, они окажутся существенно дороже, чем на своем домашнем рынке (из-за таможенных пошлин, НДС, а также утилизационного сбора). Успех (особенно на фоне отсутствия конкурентов) может быть только в том случае, если Iran Khodro или другая компания решат собирать машины в России и смогут получать поддержку правительства и компенсации в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК).

«Учитывая, что в Иране выпускают не самые современные автомобили, шансов занять большую долю рынка в нашей стране у них немного. Ведь российский потребитель выбирает, в первую очередь, внешне симпатичные машины. И репутацию бренда. У иранских автомобилей эти параметры далеко не на первом месте. С точки зрения позиционирования они могут торговаться в нише дешевых седанов, которые активно покупают корпоративные парки и которых сейчас катастрофически не хватает», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Подробнее о перспективах иранских автомобилей в нашей стране – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: Iran Khodro