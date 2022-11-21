За третью неделю ноября в РФ было куплено почти 15 тысяч единиц автомобильной техники

За период с 14 по 20 ноября (46-я неделя 2022 года) объем российского рынка новой автомобильной техники составил 14915 единиц. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 3% больше, чем неделей ранее (с 7 по 13 ноября).

Также стоит отметить, что достигнутый результат является наилучшим, начиная с 12-й недели (21 – 27 марта). Напомним, что более высокие объемы рынка наблюдались с 1-й по 11-ю недели нынешнего года.

77% от этого количества пришлось на легковые автомобили, которых за третью неделю ноября было куплено 11523 экземпляра – на 4% больше, чем за вторую неделю. Рыночный рост коснулся также сегмента грузовиков (+2% до 1849 шт.).

Легкие коммерческие автомобили (LCV) за этот период показали отрицательную динамику (-2% до 1308 шт.). При этом еще сильнее снизился объем покупок новых автобусов (-21% до 235 шт.).

Более подробная информация о состоянии российского рынка автомобильной техники содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ