В России начали продавать хэтчбек Skoda Scala

У российских дилеров появился хэтчбек Skoda Scala, который ранее в нашей стране официально не был представлен, а теперь завозится по схеме параллельного импорта. Новинка предлагается в комплектации Ambition по цене 2 млн 750 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Автомобиль оснащается 1-литровым двигателем мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым DSG.

Напомним, Scala – первая модель Skoda, построенная на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen. Новинка была представлена в 2018 году и пришла на смену хэтчбеку Skoda Rapid Spaceback. По сравнению с ним Scala на 58 мм длиннее (4362 мм), на 12 мм выше (1471 мм) и сразу на 87 мм шире (1793 мм). А колесная база выросла на 47 мм до 2649 мм. Заявленный объем багажника составляет 467 л, а со сложенным задним диваном образуется отсек на 1410 л.

Интерьер автомобиля отличают центральный мультимедийный экран на 9,2 дюйма и цифровая комбинация приборов с диагональю 10,25 дюйма. Блоки климат-контроля и клавиши на трансмиссионном тоннеле выглядят классическими, а рулевое колесо со скошенным нижним сектором добавляет Scala спортивности.

Во сколько обходится содержание автомобилей Skoda в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Skoda