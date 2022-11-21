Российские дилеры Mazda привезли из Китая купе-кроссовер CX-4

Официальные дилеры Mazda начали принимать заказы на новый купеобразный кроссовер CX-4, который ранее в нашей стране официально не был представлен, а теперь завозится по схеме параллельного импорта. Автомобили 2022 года выпуска начнут приходить из Китая в декабре - январе, пишет портал Autonews.ru. Стоимость модели составит от 3,52 млн рублей за базовую версию с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 158 л.с., передним приводом и 6-ступенчатым «автоматом». Кроме нее, клиентам будет доступно еще три комплектации Mazdа CX-4.

Базовое оснащение модели включает светодиодные противотуманные фары, электронный стояночный тормоз, систему мониторинга слепых зон и систему помощи при движении задним ходом. Начиная со второго уровня комплектации во всех Mazda CX4 появляются системы для подключения мобильных телефонов Apple CarPlay и Baidu CarLife, 8-дюймовый центральный информационный дисплей и система распознавания голосовых команд. При этом передние сиденья с электроподогревом и тремя уровнями настройки подачи тепла предусмотрены только в топовой версии.

Напомним, Mazda CX-4 дебютировал на автосалоне в Пекине в 2016 году: в модельном ряду компании он занял место между кроссоверами CX-3 и CX-5. В 2019 году модель прошла рестайлинг, приблизившись к стилю кроссовера CX-5: автомобиль получил схожую сетчатую радиаторную решетку и форму ходовых огней, а также похожий рисунок передних и задних фар. Изначально Mazda CX-4 предназначался только для китайского рынка. Машину выпускают на совместном предприятии FAW-Mazda.

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Фото: Mazda