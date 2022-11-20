Названы российские бестселлеры Chery в октябре 2022 года

По итогам октября в России было куплено 3838 автомобилей Chery, что на 16% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За десять месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 26058 машин (-20,5%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в октябре стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 2134 автомобиля (+2,1%). Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 1029 покупателей (-41,4%). Третий результат показал семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO – 340 купленных машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Chery начали продажи обновленного кроссовера Tiggo 4 PRO. А в начале следующего года компания Chery планирует вывести на российский рынок седан Arrizo 8. По мнению руководителя отдела продаж «Chery Авилон» Павла Червякова, очевидно, что при практически полном отсутствии поставок седанов, которые в России в высоком спросе, Chery сможет очень быстро стать лидером в этой категории.

Полный список дилеров Chery (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ