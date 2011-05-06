По третьему этапу утилизационной программы выдано треть сертификатов

Минпромторг, запустивший 25 апреля третий этап утилизационной программы, выдал уже порядка 32 тысячи сертификатов, то есть треть из 100 тысяч выделенных свидетельств. Как отмечают в Минпромторге, с учетом среднего срока исполнения заказа на поставку автомобиля (около 110 дней) и сохранении темпов выдачи свидетельств, а также сроков возмещения дилерам, выделенные 5 млрд. рублей будут израсходованы в течение календарного года.

Напомним, второй этап программы завершился 16 марта, а уже в начале апреля правительство приняло решение дополнительно выделить 5 млрд. рублей на ее продление. Таким образом, общий бюджет программы утилизации легковых автомобилей старше 10 лет, которая стартовала в России в марте 2010 года, достиг 30 млрд. рублей, а количество автомобилей, проданных по утилизационной скидке в 50 тысяч рублей, составит 600 тысяч машин.