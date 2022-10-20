Китайский автопарк превысил 400-миллионную отметку

В Китае по состоянию на конец сентября насчитывалось 412 млн автотранспортных средств. В том числе количество автомобилей на новых источниках энергии (NEV) на дорогах страны составляло 11,49 млн единиц, согласно данным министерства общественной безопасности.

Как пишет агентство «Финмаркет», в январе - сентябре было зарегистрировано 26,21 млн транспортных средств. При этом на учет были поставлены 3,713 млн NEV, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

С начала текущего года разрешение на вождение получили 23,92 млн человек, что на 10,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Всего количество лицензированных водителей транспортных средств в КНР к концу сентября достигло 499 млн человек, из которых 92,5% имели права на управление автомобилями.

По данным министерства, в 82 китайских городах автопарк на конец сентября превышал 1 млн единиц (годом ранее их насчитывалось 76 млн). При этом в 21 городе показатель составляет более 3 млн машин, в том числе в Пекине - свыше 6 млн авто, в Чэнду и Чунцине - 5 миллионов, в Сучжоу, Шанхае, Чжэнчжоу, Сиане и Ухане - 4 миллиона.

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Фото: cheryinternational.com