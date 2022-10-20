Рынок новых люксовых автомобилей за 9 месяцев 2022 года сократился на 58%

За период с января по сентябрь 2022 года россияне приобрели 295 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 57,5% меньше, чем за тот же период прошлого года (694 шт.). Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Наибольшее предпочтение среди люксовых автомобилей состоятельные жители РФ отдавали бренду Rolls-Royce (86 шт.), на долю которого пришлось 29% от общего объема. Второе место в марочном рейтинге занимают Maserati и Bentley, реализовавшие за 9 месяцев по 64 машины. Кроме этого, за истекшие полгода было куплено 32 новых автомобиля Ferrari, 26 - Lamborghini, 19 - Aurus и 4 - Aston Martin.

Тройку самых популярных у россиян люксовых моделей образуют кроссовер Maserati Levante (64 шт.), внедорожник Rolls-Royce Cullinan (47 шт.) и купе Bentley Continental GT (31 шт.).

Свыше 70% купленных в январе - сентябре 2022 года новых автомобилей сегмента Luxury получили «прописку» в Москве, что составляет 212 единиц. 8,5% от общего количества «осело» в Подмосковье (25 шт.), почти 5% - в Питере (14 шт.). Из нестоличных регионов по объему покупок «люксов» лидирует Краснодарский край (10 шт.). Еще в 23 субъектах жители за 9 месяцев приобрели от 1 до 4 роскошных автомобилей.

Отметим, что с апреля 2022 года по настоящее время люксовый сегмент ежемесячно демонстрирует очень серьезное падение, которое находится в диапазоне 74 - 86%, что связано с санкциями недружественных России государств.

Более подробная информация о состоянии рынка в разбивке по маркам, моделям и регионам содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») - совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВИЛОН