Great Wall привезет в Россию внедорожники Tank

Китайский автоконцерн Great Wall до конца 2022 года запустит в России новый бренд внедорожников Tank. Первыми моделями на российском рынке станут Tank 300 и Tank 500, которые должны появиться у дилеров в первой половине 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, Россия станет вторым зарубежным рынком после Саудовской Аравии, где будут представлены внедорожники Tank.

Бренд Tank делает ставку на премиальное оснащение и дизайн. В двух представленных моделях используется несколько технических решений для звукоизоляции и шумоподавления. Сиденья также отличаются удобным дизайном, например, в топовой версии Tank 300 они отделаны мягкой кожей.

Линейка силовых агрегатов включает базовый 2-литровый бензиновый турбированный мотор с непосредственным впрыском топлива мощностью 220 л.с. и крутящим моментом 387 Нм. Второй бензиновый двигатель – 3-литровый V-образный с 6 цилиндрами, мощностью 299 л.с. и крутящим моментом 500 Нм. Линейка Tank также компонуется гибридными установками с электродвигателем: как классическими, так и подключаемыми. Платформа Tank агрегируется 8- и 9-ступенчатыми автоматическими трансмиссиями с гидротрансформатором, которые способны передавать внушительные 750 Нм крутящего момента. Дорожный просвет составляет не менее 220 мм.

Что касается внедорожных характеристик, обе представленные модели получили полный привод c блокировкой заднего и переднего межколесных дифференциалов, а также оснащены целым рядом специализированных опций. К примеру, для внедорожников доступна блокировка заднего и переднего дифференциала с электронным управлением. При пробуксовке колес автомобиля на внедорожных маршрутах водитель может с помощью одной кнопки заблокировать дифференциал и уверенно преодолеть препятствие.

Сколько автомобилей Great Wall уже числится в России и кто на них ездит? Об этом и не только читайте в маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Great Wall