Geely начала продажи в Китае электроседана Geometry G6

Компания Geely начала продажи в Китае нового электрического седана Geometry G6. Стоимость новинки составляет от 21,2 тыс. долларов (1,3 млн рублей по текущему курсу).

Как пишет «Газета.ру», внешний вид автомобиля отличают узкие светодиодные фары и скрытые дверные ручки. В салоне на передней панели установлена полностью цифровая приборная доска и центральный дисплей диагональю 14,6 дюйма.

Во всех комплектациях Geometry G6 оснащается единственным электродвигателем на передней оси, выдающим 204 л.с. Одной зарядки хватает, чтобы проехать от 480 до 620 км. Емкость батареи автомобиля не указана.

Напомним, ранее компания Geely разработала электрический микроавтомобиль – модель M2 будет выпускаться под брендом Geometry. Ближайшими конкурентами новинки станут популярные в Китае Wuling Hongguang Mini EV и Changan Lumin.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайский холдинг Geely объявил о покупке 7,6% акций британской компании Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, став таким образом ее четвертым по величине акционером. Как появление Geely в структуре собственников Aston Martin повлияет на план развития британской компании, пока неизвестно. Но в Geely заявляют, что будут изучены возможности для сотрудничества. Напомним, холдинг Geely уже владеет шведскими марками Volvo и Polestar, британскими Lotus и LEVC и 50-процентной долей в немецкой smart. Перечисленные марки под крылом Geely сейчас развиваются достаточно динамично и строят большие планы на будущее.

Целый ряд современных электрокаров можно будет увидеть на выставке в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 22 ноября в Москве. Подробности и регистрация доступны по ссылке: it-revolution.autostat.ru.

Фото: carnewschina.com