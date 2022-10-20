Toyota снимет с производства рамный внедорожник FJ Cruiser

Компания Toyota сократит гамму олдскульных рамных внедорожников: в декабре в отставку окончательно отправят FJ Cruiser. Единственным рынком сбыта для вездехода, разработанного в первой половине 2000-х, является Ближний Восток, ведь в Японии, Северной Америке и Южной Африке эта модель давно не предлагается. Toyota попрощается с FJ Cruiser, выпустив тиражом 1000 экземпляров лимитированную спецверсию Final Edition с особым декором и пакетом антихром, пишет портал Motor.ru.

Фотографий Toyota FJ Cruiser Final Edition пока нет, но судя по описанию, самая последняя партия внедорожников для Ближнего Востока будет очень похожа на «прощальную» серию FJ Cruiser для Японии с поправкой на расположение руля. Пять лет назад в Стране восходящего солнца предлагали бежевые вездеходы с черными дверными ручками, зеркалами заднего вида, решеткой радиатора и бамперами.

Известно, что техника FJ Cruiser Final Edition не изменится: под капотом сохранится безальтернативный 270-сильный (380 Нм) атмосферный бензиновый двигатель V6 объемом 4,0 литра в связке с 5-скоростным «автоматом», подключаемым полным приводом и двухступенчатой «раздаткой».

В США Toyota FJ Cruiser прекратили продавать еще в 2015 году, но внедорожник до сих пор пользуется спросом. В Северной Америке подержанные олдскульные вездеходы всего за пару лет подорожали в несколько раз, и теперь ухоженные экземпляры с маленькими пробегами стоят 60-80 тыс. долларов. В Арабских Эмиратах ажиотажа пока нет, и Toyota до сих пор принимает заявки на модель по цене от 156,9 тыс. дирхамов (эквивалент 43 тыс. долларов).

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Фото: Toyota