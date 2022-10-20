Audi откажется от моделей с ДВС в 2033 году

Компания Audi в соответствии с актуальными мировыми тенденциями продолжает активно вкладываться в разработку и выпуск собственных электромобилей. Так, с 2026 года в списке проектов немецкого производителя будут только «зеленые» модели, однако с конвейеров по-прежнему будут сходить и автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Полный отказ от машин с ДВС в Audi наметили на 2033 год, пишет портал «Колеса.ру».

Как рассказал в интервью изданию Top Gear глава отдела исследований и разработок Audi Оливер Хоффманн, уже к 2027 году у немецкой марки будут электромобили во всех основных сегментах. Предполагается, что в модельном ряду бренда найдутся полностью «зеленые» автомобили размером с A3, A4, A6, A7 и A8, а также различные SUV тех же габаритов, что и нынешние варианты с ДВС.

По его словам, поклонникам марки стоит ждать «электрохэтч», который будет исполнять роль компактного ситикара. В Audi уже разработали несколько соответствующих концептов (в их числе представленный весной 2019 года шоу-кар AI: ME). «Мы видим высокий спрос на маленькие автомобили в электрическом мире», – отметил Оливер Хоффманн.

Кроме того, в линейке «электричек» будут и модели, аналогичные нынешним вместительным универсалам марки с прибавкой Avant к названию. Топ-менеджер вспомнил о концепте Audi A6 Avant e-tron и пояснил, что этот шоу-кар «дает очень четкое представление о будущих автомобилях PPE». Напомним, платформа PPE (Premium Platform Electric) используется для разработки моделей брендов Audi и Porsche (оба входят в состав немецкого концерна Volkswagen).

Также в списке новинок появятся электромобили, созданные в рамках проекта Artemis. Ожидается, что первенец, который станет электрической версией Audi A8, позаимствует часть решений для оформления экстерьера и интерьера у концепта Grandsphere, представленного в сентябре 2021 года. Предполагается, что производство этого автомобиля стартует в 2026 году.

Никаких подробностей об электрических преемниках спортивных автомобилей Audi – TT и R8 – Оливер Хоффманн пока не сообщил. Между тем, ранее стало известно о том, что бензиновый спорткар Audi R8 отправят в отставку уже в 2023 году. Его «зеленому» преемнику обещали дать другое имя. Премьера этой новинки пройдет после 2025 года, при этом платформа для будущей модели пока не выбрана.

Целый ряд современных электрокаров можно будет увидеть на выставке в рамках форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 22 ноября в Москве. Подробности и регистрация доступны по ссылке: it-revolution.autostat.ru.

Фото: Audi