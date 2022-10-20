Bentley раскрыла юбилейные модели, вдохновленные улицами Лондона

Компания Bentley представила юбилейные модели, вдохновленные улицами Лондона. В честь 20-летия выхода на китайский рынок придворное ателье Mulliner выпустит по 20 восьмицилиндровых купе Continental GT, кабриолетов Continental GTC, кроссоверов Bentayga и седанов Flying Spur с символическим оформлением экстерьера и интерьера, пишет портал Motor.ru .

Купе Bentley Continental GT именуется The Guard в честь караула Букингемского дворца, и нетрудно заметить, что двухдверка окрашена темно-красный оттенок, а интерьер выполнен в том же ключе, что и форма британских гвардейцев – к примеру, золотистые органы управления напоминают о петличках.

Седан Flying Spur The Pall Mall должен напомнить об уникальной Bentley State Limousine королевы Елизаветы II. Юбилейная четырёхдверка окрашена в тот же темно-красный цвет, причем стойки, крыша, капот и багажник выполнены в темном колере, как на английских правительственных машинах. Связь Bentley для китайского рынка и «королевского» седана проста: британская марка пришла в Поднебесную в том же году 2002 году, когда были выпущены оба State Limousine.

Bentley Bentayga The Savile Row вдохновлен ремесленниками с улицы Сэвил-Роу, известными на весь мир. О Великобритании напомнят канонический темно-зеленый цвет кузова и кожи в салоне. Кроссовер рассчитан на четверых, а дверные карты и панели украшены полированным деревом.

Что касается технической части, все юбилейные Bentley для Китая оснащаются 550-сильным двигателем V8 объемом 4 литра, 8-скоростным «автоматом» и системой полного привода. За пределами Поднебесной автомобили Bentley, вдохновленные улицами Лондона, едва ли появятся.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Bentley