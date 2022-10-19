Рынок новых мотоциклов в сентябре снизился на 20%

В сентябре 2022 года россияне купили 925 единиц новой мототехники, что на 19,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Отметим, что этот рынок все лето показывал лишь небольшое падение: в июне он снизился на 4%, в июле – на 6%, в августе – на 1%.

В сентябре на первом месте в марочном рейтинге рынка мототехники остался бренд Regulmoto (он еще в июле сместил индийский бренд Bajaj на вторую позицию). Его продукцию за месяц приобрели в количестве 141 экземпляра. Это на 47% больше, чем в начале осени прошлого года. Занимающий второе место Bajaj разошелся тиражом в 108 мотоциклов (-34%). Далее следует Motoland, который купили 96 россиян (-23%). В пятерке самых популярных сентябрьских брендов вошли также Voge и Avantis (64 и 61 шт. соответственно). Порог в 50 единиц сумел преодолеть и Minsk (56 шт.).

Что касается модельного рейтинга, то в сентябре больше всего было приобретено мотоциклов Motoland XL 250 (54 шт.; -49%). Его главным конкурентом весь месяц был Bajaj Boxer BM 150 (51 шт.; -12%).

Статистика показала, что в первый осенний месяц больше всего мотоциклов было куплено в Москве и Московской области (102 и 84 шт. соответственно). Далее по объемам реализации идут Свердловская область (68 шт.), Санкт-Петербург (45 шт.) и Краснодарский край (38 шт.).

По итогам 9 месяцев рынок новых мотоциклов упал немного меньше, чем в сентябре. За январь – сентябрь россияне приобрели 14,3 тыс. экземпляров новой мототехники – на 14,8% меньше, чем за 9 месяцев 2021 года.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Автодом