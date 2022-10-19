КАМАЗ проиндексирует заработную плату на 4%

КАМАЗ в целях повышения социальной защищенности работников с 1 октября проиндексирует тарифы и оклады на 4%. Напомним, индексация заработной платы камазовцев производится уже во второй раз с начала 2022 года. Так, в мае тарифы и оклады были увеличены на 5,2%, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отметил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, поддержание конкурентоспособного уровня заработной платы для сотрудников позволит компании в полной мере реализовать амбициозные производственные планы как в чертвертом квартале 2022 года, так и в последующих периодах.

По итогам девяти месяцев 2022 года с конвейера КАМАЗа сошло 32255 машин, что на 4,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом ключевым изменением в производстве грузовиков во второй половине 2022 года стала его переориентация на выпуск полноприводных автомобилей, в том числе для государственного заказчика. Для выполнения заключенных контрактов компания задействовала все имеющиеся ресурсы, в том числе ввела на отдельных производствах 12-часовую рабочую смену с двойной оплатой сверхурочной работы задействованному персоналу.

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Фото: КАМАЗ