Haval сертифицировал в России кроссовер Jolion китайской сборки

Компания Haval сертифицировала в России компактный кроссовер Jolion китайской сборки. Напомним, в настоящее время на российский рынок эта модель поставляется только с завода компании в Тульской области.

Как пишет портал «Китайские автомобили», из ОТТС следует, что помимо нынешнего облика, Haval Jolion китайской сборки получит новый, более спортивный вариант дизайна, который отличают решетка радиатора с небольшими ячейками, «агрессивные» бамперы, крупный задний спойлер и два патрубка выхлопной системы. Габариты версии с новым дизайном также немного изменились и составили 4472 х 1874 х 1581 мм. Таким образом, она стала на 33 мм шире и на 7 мм выше текущего исполнения модели. Из-за измененных бамперов снизились углы съезда и въезда: 17 и 23 градуса соответственно.

Как и в Поднебесной, Haval Jolion доступен российским покупателям с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором: на переднеприводных версиях он развивает 143 л.с., на полноприводных – 150 л.с. Причем в последнем случае двигатель идет в сочетании только с 7-диапазонным «роботом», тогда как для более доступных комплектаций можно выбрать 6-ступенчатую «механику».

По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 11031 кроссовер Haval Jolion, что в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате он стал бестселлером Haval на российском авторынке и самой популярной моделью в сегменте китайских автомобилей в целом.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Haval