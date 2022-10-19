На форуме «IT-Революция – 2022» пройдет выставка электромобилей

Автомобильный мир меняется, и даже в России, где электромобили на рынке занимают пока менее 1%, этот сегмент начинает активно развиваться. В сентябре российский потребитель смог приобрести уже более 30 различных моделей на электротяге. И это только на рынке новых «электричек»! Эксперты предрекают, что скоро при покупке машины мы перестанем обращать внимание на некоторые технические характеристики. Мощность и дальность хода автомобиля будут зависеть только от батареи (и цены), а нам останется делать выбор, ориентируясь лишь на дизайн по принципу «нравится – не нравится» и на наличие умных и удобных опций.

22 ноября аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «IT-Революция в автобизнесе – 2022», в рамках которого пройдет и выставка современных электрокаров. Таким образом, в одном месте аудитория увидит новейшие IT-продукты для автобизнеса и тут же познакомится с электромобилями как легковыми, так и легкими коммерческими, которые продаются (а некоторые еще и производятся) в России. Вы сможете посмотреть и потрогать их, узнать о них больше, сравнить между собой (это делать всегда легче, имея реальные примеры перед глазами), поспорить о достоинствах и недостатках, задать вопросы специалистам – все это будет доступно участникам в режиме «ОФЛАЙН».

Регистрируйтесь для участия в форуме «IT-Революция в автобизнесе – 2022» (это можно сделать здесь) и оставайтесь среди тех, кто, несмотря на геополитические сложности, продолжает жить активной жизнью и строить планы на будущее. Среди тех, кому интересно и важно заглядывать в завтрашний день и увидеть новые возможности IT-технологий в автобизнесе!

Фото: АВТОСТАТ