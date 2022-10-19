Mitsubishi представила новый компактный кроссовер XFC Concept

Компания Mitsubishi представила концепт XFC Concept, публичный показ которого состоится на предстоящем Вьетнамском автосалоне в конце октября. Он представляет собой компактный кроссовер нового поколения, который дополнит модельный ряд Mitsubishi, разработанный для рынка АСЕАН: пикап Triton и среднеразмерный внедорожник Pajero Sport, среднеразмерные кроссоверы Outlander и Outlander PHEV, минивэн Xpander и кроссвэнXpander Cross, а также компактный хэтчбек Mirage и седан Attrage, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По словам президента и главного исполнительного директора Mitsubishi Motors Такао Като, компания будет запускать новый компактный кроссовер последовательно на рынках АСЕАН, включая Вьетнам, в 2023 финансовом году. В будущем планируется дополнить модельный ряд его электрифицированной версией, а также вывести его на рынки за пределами АСЕАН. В Mitsubishi рассчитывают, что новый кроссовер эволюционирует в стратегически важную, ключевую модель, подобно лидеру продаж – минивэну Xpander.