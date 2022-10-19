Mitsubishi представила новый компактный кроссовер XFC Concept

Компания Mitsubishi представила концепт XFC Concept, публичный показ которого состоится на предстоящем Вьетнамском автосалоне в конце октября. Он представляет собой компактный кроссовер нового поколения, который дополнит модельный ряд Mitsubishi, разработанный для рынка АСЕАН: пикап Triton и среднеразмерный внедорожник Pajero Sport, среднеразмерные кроссоверы Outlander и Outlander PHEV, минивэн Xpander и кроссвэнXpander Cross, а также компактный хэтчбек Mirage и седан Attrage, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
По словам президента и главного исполнительного директора Mitsubishi Motors Такао Като, компания будет запускать новый компактный кроссовер последовательно на рынках АСЕАН, включая Вьетнам, в 2023 финансовом году. В будущем планируется дополнить модельный ряд его электрифицированной версией, а также вывести его на рынки за пределами АСЕАН. В Mitsubishi рассчитывают, что новый кроссовер эволюционирует в стратегически важную, ключевую модель, подобно лидеру продаж – минивэну Xpander.
Внешний вид Mitsubishi XFC сочетает в себе внедорожный стиль с гладкими поверхностями и плавными линиями, а также высокий дорожный просвет и колеса большого диаметра. Переднюю часть кроссовера отличают L-образные фары головного света, которые в верхней части блока фар сочетаются с расположенными ниже дневными ходовыми огнями, образуя узнаваемую Т-образную форму. Задние фары также получили Т-образный рисунок.
Что касается интерьера, в дизайне приборной панели доминируют горизонтальные линии. Приборная панель объединяет полностью цифровой дисплей водителя и центральный дисплей, который может отображать навигацию, состояние дорожного покрытия и другую необходимую водителю информацию.
Mitsubishi XFC получил большой дорожный просвет и предлагает четыре режима вождения – Normal, Gravel, Mud, а также впервые представленный в автомобиле Mitsubishi режим Wet, который разработан с учетом опыта его использования в странах АСЕАН и обеспечивает безопасное вождение даже на затопленных внезапным ливнем дорогах.
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Фото: Mitsubishi