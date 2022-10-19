«Автотор» намерен начать выпуск новых моделей в 1 квартале 2023 года

Калининградский завод «Автотор» в первом квартале 2023 года начнет производство автомобилей новых брендов с двигателями внутреннего сгорания. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин, уточнив, что речь идет о двух - трех моделях, востребованных на рынке, однако их названия он не раскрыл.

Напомним, в начале октября «Автотор» начал работы по переналадке конвейера и подготовке к запуску производства автомобилей новых брендов. До этого, в конце сентября, завод завершил сборку автомобилей Hyundai и Kia из имевшихся запасов комплектующих. Ранее на предприятии в Калининграде выпускались также автомобили BMW, однако их выпуск был приостановлен еще в начале марта в связи с геополитической обстановкой и разрывом логистических цепочек. По словам основателя «Автотора» Владимира Щербакова, при изменении ситуации компания готова возобновить контрактную сборку с этими партнерами.

В 2023 году «Автотор» также планирует выпустить первую партию из 200 электромобилей, на которых будут установлены аккумуляторы, поставленные «Росатомом». На новой производственной площадке завершается строительство 8 заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро).

Как сообщал ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в 2023 году «Автотор» рассчитывает выйти на уровень производства в 50 - 70 тыс. автомобилей и наращивать объемы выпуска в дальнейшем. По итогам 2021 года калининградский завод выпустил более 177 тыс. автомобилей, что на 13% выше показателя годичной давности.

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Фото: «Автотор»