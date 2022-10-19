АВТОВАЗ предложил расширить льготное автокредитование на пенсионеров и военнослужащих

АВТОВАЗ предложил расширить действие госпрограммы льготного автокредитования на пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил глава АВТОВАЗа Максим Соколов, отметив, что в настоящее время идет резкая «просадка» спроса на автомобили, и его необходимо стимулировать. Кроме того, он предложил разрешить использование материнского капитала на покупку российского автомобиля, а также ввести для автопарков такси и каршеринга законодательно норму по наличию российских машин, пишет агентство «ТАСС».

Напомним, в середине июля Минпромторг России возобновил реализацию программы льготного автокредитования, по условиям которой скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25%. В ней участвуют все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, а также китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года.

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Фото: АВТОСТАТ