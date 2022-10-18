Готовится новая «IT-Революция в автобизнесе»: запустили опрос среди дилеров

В ноябре российский автобизнес ожидает очередная «IT-Революция» - конкурс новых идей и ярких проектов. Агентство «АВТОСТАТ» проводит такие форумы ежегодно, и 2022 год не стал исключением. Конкурс даже стал еще более актуальным: в условиях дефицита машин и запчастей на рынке цифровизация ускоряет бизнес-процессы и позволяет опережать конкурентов и удерживаться на плаву. В кризисные годы выигрывают те, кто открыт всему новому, готов к изменениям и актуальным перенастройкам.

Напомним, как проходит сам конкурс. Участники показывают свои новые IT-идеи, презентации, проекты, разработки профессиональному бизнес-сообществу (дилерам, дистрибьюторам, станциям технического обслуживания, финансовым и страховым компаниям) и защищают их перед опытным жюри (в составе дилерские холдинги, IT-компании, эксперты автобизнеса). За 5 лет на конкурс поступило около 100 IT-решений - для складов и автосервиса, для эффективного управления продажами автомобилей, для сферы онлайн-кредитования и автострахования. А кроме того - конечно, для рекламы, таргетинга, увеличения конверсии и привлечения новых клиентов. И это далеко не полный список всех, кому могут пригодиться показанные (а некоторые - уже опробованные на практике и показавшие свою эффективность) проекты.

Нынешний 2022 год не стал исключением. 22 ноября российский автобизнес ожидает очередная «IT-Революция». Чтобы получить обратную связь от сообщества, организатор форума - агентство «АВТОСТАТ» - уже сейчас, за месяц до мероприятия, запустило анкету среди дилеров на тему «Какие IT-продукты наиболее актуальны в данное время?». Участие в опросе - добровольное и не обременительное по времени. А наградой станут бонусы на участие в «IT-Революции - 2022».

Отвечайте на вопросы, получайте свои бонусы и приходите (офлайн или онлайн) на наш форум 22 ноября!