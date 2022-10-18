Самым популярным грузовиком во вторую неделю октября стал «китаец»

По итогам второй недели октября в России было куплено 1609 новых грузовых автомобилей, самым популярным из которых стал китайский. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Так, за период с 10 по 16 октября 2022 года лидером среди новых грузовиков стала модель SITRAK C7H, которая разошлась тиражом в 199 единиц. Иными словами, это каждый восьмой купленный экземпляр.

Второе место в модельном рейтинге, с небольшим отставанием от лидера, занял KAMAZ 43118, результат которого составила 191 автомобиль. Замкнул первую тройку еще один «китаец» – FAW CA3310 (131 шт.). Кроме них, в ТОП-5 попали и два «камаза» – модели 65115 и 5490 (130 и 99 шт. соответственно).

Несмотря на это, в марочном рейтинге лидерство уверенно сохраняет KAMAZ, на долю которого во вторую неделю октября пришлось 34,3%. Вторую и третью позиции, с одинаковыми показателями (по 12,4%), поделили китайские SITRAK и Shacman/Shaanxi.

Таким образом, отечественные и китайские бренды за отчетный период заняли почти 88% рынка новых грузовиков в РФ. При этом доля российских марок составила 46,2%, а «китайцев» – 41,5%. Более подробная информация об этом содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ситрак-россия.рф