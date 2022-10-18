АВТОВАЗ начал продажи LADA Niva с кондиционером и подогревом передних сидений

Для внедорожников LADA Niva Legend’22 установка кондиционеров и обогрева передних сидений предусматривается в комплектациях Luxe стоимостью от 859,9 тыс. рублей. Автомобили LADA Niva Travel’22 оснащаются кондиционерами и подогревом передних сидений в вариантах Comfort (от 1 млн 099 тыс. 900 руб.), [BLACK] (от 1 млн 126 тыс. 900 руб.) и Comfort Off-road (от 1 млн 137 тыс. 900 руб.). Стоит отметить, что в версии [BLACK] внедорожник дополнен черной обивкой потолка, черной обивкой сидений с контрастной отстрочкой и логотипом спецсерии, легкосплавными дисками черного цвета и колпаком запасного колеса в цвет кузова. А комплектация Comfort Off-road отличается шинами (установлены покрышки для тяжелых дорожных условий «All-terrain» 215/65 R16), а также дизайном кузова: для Off-road-версий предусмотрен шноркель и обвес из неокрашенного защитного пластика.

АВТОВАЗ начал продажи внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel , оснащенных кондиционером и подогревом передних сидений. На комплектации с системой кондиционирования приходится более 60% объема продаж Niva Legend и более 80% Niva Travel, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«LADA Niva пользуется высокой популярностью на российском рынке и является лидером сегмента SUV. С момента возобновления производства в середине июля было реализовано около 7000 внедорожников семейства. Мы продолжим работать над расширением списка оборудования этой модели, чтобы удовлетворить потребности еще большего числа клиентов», заявил вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин.

Напомним, в середине июля АВТОВАЗ возобновил производство трехдверного внедорожника LADA Niva Legend в упрощенной комплектации, а еще спустя месяц на конвейер вернулась Niva Travel. На обе модели устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобили оснащаются системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 10280 внедорожников LADA Niva Travel (-47,5%) и 8789 автомобилей Niva Legend (-58,3%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ