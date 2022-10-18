АВТОВАЗ доработал конструкцию LADA Granta и Niva

АВТОВАЗ постоянно улучшает и дорабатывает конструкцию автомобилей LADA. Как стало известно порталу «Лада.Онлайн», в сентябре у LADA Granta оригинальный каркас спинки переднего сиденья заменили на унифицированный, переделали жгут проводов передней левой двери и вдобавок заменили клапан продувки адсорбера. Кроме того, на LADA Niva Travel доработали упорную пластину рабочего цилиндра привода сцепления. На LADA Granta улучшили конструкцию жгута проводов передней левой двери, а на LADA Niva Legend модифицировали отопитель с испарителем и управлением.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации, а еще спустя месяц был возобновлен выпуск модели Niva Travel. В конце 2022-го – начале 2023 года должен вернуться в строй универсал LADA Largus, а в начале будущей весны возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

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Фото: АВТОВАЗ