Российский авторынок в сентябре 2022 года занял шестое в Европе

Автомобильный рынок России, который в сентябре продолжил восстановление, остался на шестом месте в европейском первенстве.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за сентябрь, лидером по реализации автомобилей стала Великобритания, где было продано 225 269 машин (+4,6%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд, при этом сентябрь традиционно отличается всплеском продаж, связанным с вступлением новых акцизов на транспортные средства. Второй результат показала Германия – 224 816 проданных автомобилей (+14,1%). Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 141 137 машин (+5,5%).

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 110 976 автомобилей (+5,4%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в сентябре увеличился на 12,7% и составил 67 240 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительный результат зафиксирован благодаря некоторой стабилизации производства автомобилей, при этом продолжающиеся перебои в поставках комплектующих, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за военного конфликта на Украине и ситуацией на Тайване, являющегося одним из основных производителей полупроводников, будут определять динамику рынка в ближайшие месяцы.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет шестую строчку европейского рейтинга. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей в России по итогам первого осеннего месяца составил 44 398 единиц (-60,4%).

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