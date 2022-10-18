Европейский авторынок в сентябре 2022 года вырос на 8%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября увеличились на 7,9% и составили 1 млн 049 тыс. 926 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд и во многом обусловлена низкой базой прошлого года, когда острый дефицит полупроводников ограничивал объемы производства автомобилей. По итогам девяти месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 271 тыс. 115 единиц (-9,7%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за сентябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 107 297 машин (+17,8%). Второе место удерживает Toyota с показателем 68 977 автомобилей (+15%). Третью строчку занимает Mercedes-Benz, реализовавший 57 535 машин (+34,8%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Ford (54 783 шт., +31,5%) и BMW (54 769 шт., -4,7%).

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