Один китайский бренд снизил цены на автомобили в первой половине октября

По результатам мониторинга сайта «Цена Авто» эксперты агентства «АВТОСТАТ» установили, что за период с 1 по 15 октября 2022 года цены на автомобили изменились только у одного автопроизводителя. Как выяснилось, в первой половине текущего месяца китайский Haval снизил стоимость трех своих моделей.

Так, новинка марки – кроссовер Haval Dargo – подешевел на 200 тысяч рублей, или на 5,3 – 6,3% в зависимости от комплектации. В свою очередь, кроссовер F7 и купе-кроссовер F7x потеряли в цене по 200 – 300 тысяч рублей, что соответствует удешевлению от 6% до 11,5%.

Также напомним, что на две другие модели – кроссовер Jolion и внедорожник H9 – компания Haval снижала цены во второй половине сентября. Тогда Haval Jolion стал дешевле на 150 – 280 тысяч рублей, а Haval H9 – на 500 тысяч.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ