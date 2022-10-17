Во вторую неделю октября рынок автомобильной техники показал небольшое падение

За 41-ю неделю 2022 года в России было куплено в общей сложности 12477 единиц новой автомобильной техники. Это всего лишь на 4% ниже результата 40-й недели, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом падение коснулось всех сегментов рынка.

Более 76% от указанного количества пришлось на легковые машины – с 10 по 16 октября жители РФ приобрели их в объеме 9535 штук. Это на 1% меньше, чем неделей ранее (с 3 по 9 октября).

Рынок грузовиков снизился на 10% – до 1609 экземпляров. Падение в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) оказалось сильнее (-14% до 1209 шт.). А сильнее всего за прошедшую неделю упал рынок автобусов – на 37% до 124 единиц.

Более подробная информация о еженедельном состоянии рынка в разбивке по маркам, моделям и регионам содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ