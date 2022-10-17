Представлен новый грузовой фургон на базе LADA Granta

Нижегородское предприятие «Промтех» представило новый грузовой фургон Granta Kub, который должен поступить в продажу в ноябре. Предварительная стоимость новинки составит от 1,6 миллиона до 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба производителя.

В основе нового грузового фургона лежит платформа автомобиля LADA Granta, на которой построен кузов, имеющий силовой металлический каркас. Каркас обшит цельноформованными панелями из композитных материалов с внешней стороны и с внутренней – панелями из АБС пластика, между ними теплоизоляция. Полезный объем грузового отсека составляет 4,9 куб.м, грузоподъемность – 650-700 кг.

Новый грузовой фургон Granta Kub имеет колесную базу в 3050 мм, на задней оси установлена рессорная подвеска и пневмобаллоны с регулируемым давлением из кабины водителя. Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем ВАЗ-11182, мощность которого увеличена до 116 л.с. Мотор работает в сочетании с механической коробкой передач и передним приводом.

По итогам девяти месяцев 2022 года на российском рынке было куплено 650 легких коммерческих автомобилей LADA Granta – на 52,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате эта модель вошла в десятку лидеров на российском рынке LCV, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Промтех»