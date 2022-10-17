Рынок автомобилей с пробегом в сентябре сократился на 20%

В первый месяц осени жители РФ стали обладателями почти 460 тысяч легковых автомобилей с пробегом в сентябре. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 20,2% меньше, чем в сентябре 2021 года.

Более половины (50,8%) купленных в сентябре нынешнего года подержанных машин пришлось на пять марок. Лидирует здесь традиционно отечественная LADA, результат которой составил 106,4 тыс. единиц.

Далее, с двукратным отставанием, следует японская Toyota (52 тыс. шт.). В ТОП-5 брендов на вторичном рынке по итогам прошлого месяца также попали: Hyundai (26,2 тыс. шт.), Kia (25,1 тыс. шт.) и Nissan (23,9 тыс. шт.).

Лидерство среди б/у моделей по-прежнему сохраняет хэтчбек LADA 2114 – в сентябре он разошелся тиражом в 10,2 тыс. единиц.

Эксперты агентства также отмечают, что за 9 месяцев нынешнего года россияне приобрели 3,5 млн подержанных легковых автомобилей. Это на 20,7% ниже показателя годичной давности. Более подробная информация содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: АВТОСТАТ