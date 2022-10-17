«Росатом» начал строительство первой в России «гигафабрики»

Госкорпорация «Росатом» 14 октября приступила к строительству завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Калининградской области. Крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4 ГВт-ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления энергии.

Как сообщает пресс-служба «Росатома», первые батареи сойдут с конвейера российской «гигафабрики» в 2025 году. При проектировании завода заложено современное технологическое оборудование, позволяющее изготавливать продукцию мирового уровня. Мощность производства позволит обеспечить литий-ионными батареями до 50 тыс. электромобилей. В случае подтверждения спроса на продукцию возможно введение второй и третьей очередей до достижения суммарной мощности производства 14 ГВт-час.

На заводе будет выполняться полный цикл производства литий-ионных аккумуляторов – операции от процесса смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции. Предприятие будет соответствовать всем экологическим нормам, будут выполняться все необходимые мероприятия по защите окружающей среды.

Общая площадь территории завода составит 23,6 га. Площадь производственных корпусов и инфраструктуры – 135 тысяч кв.м. Инвестиции в проект оцениваются в объеме не менее 26 млрд рублей. Новое предприятие обеспечит рабочими местами около 900 человек (до 1500 человек, включая сопутствующие поддерживающие производства).

Со стороны «Росатома» проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор – компания ООО «РЭНЕРА». Напомним, в декабре 2021 года «Автотор» заключил с ней соглашение о сотрудничестве в целях создания на территории Российской Федерации производства автомобилей различного класса на электрической тяге, компонентов к ним (в том числе электрической батареи) с применением продукции «РЭНЕРА» в электромобилях, которые планируется выпускать на производстве «Автотора». Калининградский автозавод в 2023 году планирует начать выпуск электромобилей и двигателей для них. На новой производственной площадке завершается строительство 8 заводов, инвестиции в которые составят более 5,7 млрд рублей (100 млн евро).

Как отметил генеральный директор «Автотор Холдинг» Александр Сорокин, создание масштабного массового производства литий-ионных батарей для электротранспорта и стационарных систем хранения энергии – это большой шаг на пути ускоренного внедрения электромобилей в России.

Фото: «Росатом»