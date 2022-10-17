На заводе Nissan в Санкт-Петербурге могут наладить выпуск китайских автомобилей

План, при котором бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге сохранит работоспособность, включает в себя привлечение китайского автоконцерна при посредничестве КАМАЗа. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, одним из рассматриваемых партнеров из КНР является автоконцерн FAW. На какой стадии находятся переговоры и какие еще китайские компании рассматриваются, неизвестно. В Минпромторге пока никак не комментировали эту информацию.

«Я сомневаюсь, что завод долго будет стоять законсервированным. Прежде всего, в этом будут заинтересованы власти, и я думаю, что условия, на которых будет возможно пустить на завод кого-то из китайских или даже иранских производителей, будут довольно привлекательными. Другое дело – кто бы из производителей не зашел на завод, он будет вынужден полностью перестраивать производственную линию – маловероятно, что условные FAW или Chery смогут производить свою линейку на ниссановском оборудовании», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

Напомним, 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». Сделка предполагает продажу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге. По условиям продажи компания Nissan вправе осуществить обратную покупку компании и бизнеса в течение последующих шести лет. Единовременные убытки компании Nissan в связи с уходом с рынка оцениваются примерно в 100 млрд иен.

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Фото: Nissan