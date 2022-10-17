Alpine представила хардкорный спорткар A110 R

Как пишет газета « Коммерсант », автомобиль отличает новый аэродинамический обвес с оптимизированными элементами, которые позволили увеличить прижимную силу на 29 кг и на 5% снизить аэродинамическое сопротивление. Кроме того, A110 R получил новые колесные диски и карбоновую панель вместо заднего стекла. Передний бампер, капот, пороги и задний диффузор сделаны из углепластика, что вкупе с другими изменениями позволило снизить массу купе на 34 кг. Фирменным цветом Alpine A110 R стал синий цвет Racing Matte Blue, который отсылает к болиду Формулы-1 Alpine A522 заводской команды BWT Alpine F1 Team сезона 2022 года.

В салоне появились углепластиковые сиденья Sabelt с шеститочечными ремнями безопасности, а отделка интерьера выполнена из микрофибры. В базовое оснащение новинки включена фирменная система телеметрии Alpine Telemetrics для сбора и анализа данных во время заездов по гоночной трассе.

Новая модификация спорткара оснащена 300-сильным 1,8-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль с места до 100 км/ч разгоняется за 3,9 секунды, а максимальная скорость новинки выросла до 285 км/ч.