СМИ: автомобили Aurus начали поставлять на экспорт

Автомобили Aurus начали поставлять на экспорт – по данным издания Al Mayadeen, партия представительских седанов Senat прибыла в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и страны Персидского залива. Между тем, компания Aurus о поставках своих автомобилей на за рубеж пока не сообщала.

Однако на прошедшей недавно презентации кроссовера Aurus Komendant гендиректор Aurus Николай Ходосевич говорил, что компания совместно со своим эмиратским акционером Tawazun ведут разработку дилерской сети Aurus в ОАЭ, и о результатах этой работы планируется объявить до середины 2023 года. Также в силе остаются планы по запуску досборки автомобилей Aurus в ОАЭ, такая работа может быть налажена в 2024-2025 годах.

Как отмечают в пресс-службе ГК «Автодом», интерес к бренду Aurus проявляют не только в России, но и в Азии, а также на арабских рынках. А значит, потенциал у автомобилей Aurus есть не только на отечественном рынке, но и за его пределами.

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Фото: Aurus

