Mercedes-Benz представил обновленный компактвэн B-класса

Компания Mercedes-Benz представила обновленный компактвэн B-Class, который выйдет на рынок в 2023 году.

Как пишет «Газета.ru», автомобиль получил новые бамперы спереди и сзади, обновленную решетку радиатора, оптику и колесные диски, размер которых в зависимости от комплектации достигает 19 дюймов. В салоне появились новые сиденья и руль, а также мультимедийная система MBUX последнего поколения с 10,25-дюймовым дисплеем и 7-дюймовой приборной панелью.

В моторную гамму Mercedes-Benz B-Class входят бензиновые силовые агрегаты мощностью от 136 до 224 л.с., которые дополнены стартер-генераторами. Кроме того, на модель устанавливаются дизельные двигатели, развивающие от 116 до 190 л.с. Гибридная версия Mercedes-Benz B 250e получила более мощные агрегаты: бензиновый двигатель стал мощнее на 3 л.с. (до 163 л.с.), а электромотор – на 7 л.с. (до 109 л.с.).

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Фото: Mercedes-Benz