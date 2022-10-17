Мировой авторынок в сентябре 2022 года вырос на 17%

Мировой авторынок в сентябре увеличился на 16,8% до 7 млн 348 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам девяти месяцев 2022 года реализация автомобилей в мире составила 59 млн 481 тыс. единиц (-2%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце стал Китай с показателем 2 млн 611 тыс. машин, что на 26,4% выше показателя годичной давности. Таким образом, положительная динамика фиксируется четвертый месяц подряд и обусловлена, в частности, отложенным покупательским спросом, сформировавшимся в период весенних локдаунов в ряде регионов страны, а также действием новых мер по поддержке авторынка, которые помимо электромобилей теперь распространяются на машины с двигателями внутреннего сгорания. В Америке было реализовано 1 млн 111 тыс. автомобилей – на 10,8% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в сентябре составили 1 млн 090 тыс. машин (+6%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 23,7% до 234,5 тыс. единиц. Последствия военного конфликта на Украине оказывают негативное влияние на потребительскую активность и цепочки поставок новых машин в этом регионе, особенно в России.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 212,6 тыс. автомобилей, что на 23,3% больше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (392,1 тыс. шт., +25,2%), Корею (137,2 тыс. шт., +22,4%) и Канаду (131,8 тыс. шт., -7,2%).

Быстро узнать стоимость новых автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена Авто».