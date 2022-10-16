Стали известны самые популярные модели Hyundai в сентябре 2022 года

По итогам сентября в России было куплено 2808 автомобилей Hyundai, что на 78,3% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За девять месяцев 2022 года объем рынка корейской марки составил 46276 машин (-62,2%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Hyundai на российском рынке в августе стал компактный кроссовер Creta с показателем 852 автомобиля (-83%). Второе место занял седан Hyundai Solaris, на котором остановили свой выбор 646 покупателей (-85%). Третий результат показал кроссовер Hyundai Tucson – 440 купленных машин (-68,8%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», петербургский завод Hyundai с марта приостановил производство автомобилей на неопределенный срок в связи с нехваткой комплектующих. Кроме того, компания Hyundai заморозила проект реконструкции бывшего завода GM в Шушарах, который был куплен в конце 2020 года.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Hyundai