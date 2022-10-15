Geely в сентябре 2022 года увеличила продажи в России на 3%

По итогам сентября в России было куплено 2780 автомобилей Geely, что на 3,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За девять месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 16377 машин (-3,2%), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в сентябре стал компактный кроссовер Coolray с показателем 1426 автомобилей (+28,8%). Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 762 покупателя (рост в 2,8 раза). Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 525 купленных машин (рост в 3,6 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Geely представила на российском рынке обновленный купе-кроссовер Geely Tugella 2022-го модельного года, который поступит в продажу в ближайшее время. Новинка предлагается в трех комплектациях – Luxury, Flagship и новой версии Flagship Sport – по цене от 3 млн 999 тыс. 990 рублей до 4 млн 299 тыс. 990 рублей.

Какие еще модели из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Geely