Skywell провел конференцию для потенциальных дилеров в России

Компания Skywell Россия 13 октября провела конференцию для потенциальных дилеров марки. В планах уже в текущем году открыть порядка 20 дилерских центров в 16 крупных городах России, а в следующем – продолжить развитие дилерской сети.

В Skywell уже поступило больше заявок на открытие дилерских центров, чем изначально прогнозировала компания. Прием заявок продлится до 20 октября 2022 года, сообщили агентству «АВТОСТАТ» представители компании.

Новый автомобильный бренд Skywell выйдет на российский рынок с электрическим кроссовером ET5, который ожидается в продаже в ноябре этого года. Новинка будет доступна в двух комплектациях стоимостью 4 млн 480 тыс. рублей и 4 млн 980 тыс. рублей соответственно. В 2023 году модельный ряд Skywell в нашей стране должны пополнить новый гибридный кроссовер HT-i и электрический фургон D11. За первый год работы в Skywell Россия рассчитывают реализовать совокупно более 3 тыс. автомобилей этих моделей, который также можно будет приобрести online с доставкой по всей территории России.

Какие еще электромобили можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: «АВТОСТАТ»